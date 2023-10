Glamour und Sensibilität: „Blauer Panther“ verliehen

Doch hinter jedem noch so glamourösen Auftritt steckte auch ein Funken Sensibilität für die Themen, die den Autoren am Herzen lagen. Nach einem lang anhaltenden Applaus erinnerte die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, die an dem Abend den Ehrenpreis erhielt, das Publikum an die Brisanz des Nahen Ostens. Hayali appellierte an die Menschen: „Machen Sie einen Unterschied. Palästinenser und Muslime sind nicht gleichzusetzen per se mit der Terrororganisation Hamas. Das ist ein Unterschied“, betonte die 49-Jährige.