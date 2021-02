Glätte sorgt für ungewöhnliche Unfallserie im Untertaunus

Wegen des Glatteises musste die Polizei in Bad Schwalbach und Idstein zu zwölf Unfällen ausrücken. (Foto: dpa)

BAD SCHWALBACH/IDSTEIN - Gleich zu zwölf glättebedingten Unfällen sind die Polizeistationen in Bad Schwalbach und Idstein am Montagnachmittag und -abend ausgerückt. Dabei wurde nur eine Person verletzt - doch es entstand hoher Sachschaden. Neben mehreren kleineren "Remplern" auf glatter Fahrbahn gab es zwei schwerere Unfälle:

Eine 21-jährige Hohensteinerin verlor gegen 17 Uhr auf der B54 bei Bad Schwalbach-Adolfseck auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 31-Jährigen aus Nassau zusammen, der dadurch leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Rettungswagen, Feuerwehr und Streudienst kämpfen mit Glätte

Zu einer außergewöhnlichen Unfallserie kam es innerhalb von 45 Minuten glättebedingt im Niedernhausener Distelweg. Gegen 20 Uhr rutschte ein Rettungswagen, der einen Patienten ins Krankenhaus transportierte, in ein geparktes Auto. Zur Bergung des Rettungswagens wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese rutschte bei Eintreffen wenige Meter entfernt ebenfalls in ein geparktes Auto. Der Fahrer des zwischenzeitlich verständigten Streudienstes der Gemeinde Niedernhausen verlor an der Einsatzstelle ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den zuvor havarierten Rettungswagen. Die Sachschäden dieser Unfallserie summieren sich auf rund 211.000 Euro; alleine der Schaden am Rettungswagen wird auf 170.000 Euro geschätzt. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Der Patient im Rettungswagen zog es nach den Vorfällen vor, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Streu- und Räumdienste pausenlos im Einsatz

Ab den Nachmittagsstunden sorgte einsetzender Regen auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glätte. Die Streu- und Räumdienste der Straßenmeistereien Kemel und Idstein, sowie der Städte und Gemeinden im Untertaunus waren pausenlos im Einsatz. Dennoch kam es vor allem in den Nebenstraßen, sowie auf Wegen und Plätzen zu Glatteisbildung. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer kamen nicht mehr vom Fleck und mussten das Eintreffen der Streudienste abwarten oder ihre Fahrzeuge stehen lassen. Wie die Polizei berichtet, herrschte glücklicherweise nur wenig Verkehr und viele Bürger seien angesichts der Wetterlage zu Hause geblieben.