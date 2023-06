Glück im Unglück bei Nachtzug-Brand in Tiroler Tunnel

Fritzens (dpa) - . Der Brand auf einem Nachtzug in Richtung Deutschland ist nach Angaben der Tiroler Regierungsspitze glimpflich abgelaufen. Auf dem Zug waren in einem Tunnel bei Innsbruck am Mittwochabend zwei Autos in Brand geraten. „Nach derzeitigem Kenntnisstand können wir von Glück im Unglück sprechen“, teilte der Landeshauptmann von Tirol, Anton Mattle mit. Seine Funktion entspricht der deutscher Ministerpräsidenten. „Der schnellen Einsatzbereitschaft der Blaulichtorganisationen und der Behörden ist es zu verdanken, dass es zu keiner Katastrophe gekommen ist.“