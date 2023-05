Goldene Palme in Cannes für Justine Triet

Cannes (dpa) - . Zum dritten Mal in der Geschichte der Filmfestspiele Cannes hat eine Frau den Hauptpreis gewonnen. Die Französin Justine Triet wurde für ihr Drama „Anatomy of a Fall“ mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, wie die Jury am Samstagabend bekanntgab. Der Film mit Sandra Hüller in der Hauptrolle setzte sich gegen 20 andere Wettbewerbsfilme durch.