Goodbye für die Queen: Bloß kein "langweiliger Gottesdienst"

GROSSBRITANNIEN - Die britische Königin Elizabeth II. starb am vergangenen Donnerstag mit 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, 518 Tage nach ihrem Ehemann Prinz Philip. Das am Montag, 19. September, erwartete Staatsbegräbnis der Queen dürfte eines der bislang größten Ereignisse des 21. Jahrhunderts werden. Auf der offiziellen Website der Royals wurde ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, auf dem Menschen aus aller Welt mit Namen, E-Mail-Adresse und Wohnort Beileidsbekundungen hinterlassen können. König ist nun ihr ältester Sohn Charles (73), seine Ehefrau Camilla (75) ist Königin (Queen Consort). Hinter Charles rückt Queen-Enkel Prinz William (40) zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist dessen Sohn Prinz George (9).

