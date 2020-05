Google Trends: Ab nach draußen

Im Frühjahr zieht es die Menschen trotz Corona nach draußen. (Foto: dpa/Adobe Stock)

REGION - Das Pfingstwochenende steht bevor und das Wetter soll hervorragend werden. Also ab nach draußen! Doch weil aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht alle Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten wieder möglich sind, wird oft auf fast schon in Vergessenheit geratene Vergnügungen wie Verstecken spielen oder Inlineskating zurückgegriffen. Oder wie wäre es mit einer klassischen Wanderung im Wald? Oder mit einer Fahrradtour? Im Trend liegt auch wieder der Besuch im Autokino. Eine Kulturform, die eigentlich schon ausgestorben war und dank Corona nun ihren zweiten Frühling erlebt.

Das zeigt sich auch, wenn man einen Blick in die Such-Trends bei Google wirft. Das Suchinteresse an den Begriffen wie „Autokino“, „Wald“ und „Versteckspiel“ war in den letzten 30 Tagen in Deutschland so hoch wie nie zuvor.

Auch in unserer Region waren Aktivitäten in der Natur beziehungsweise im Freien besonders gefragt. So suchten die Hessen und Rheinland-Pfälzer im April und Mai häufiger als sonst nach „Spiele für draußen“, „Laufschuhe“ „Fahrradtour“ und „Inliner“.

Apropos Fahrrad: Das Suchinteresse nach „Fahrrad“ ist in Deutschland auf einem Rekordhoch und stieg seit März um 140 Prozent. Sehr interessant zu sehen ist auch, dass sich die Suchbegriffe „Auto kaufen“ und „Fahrrad kaufen“ in Hessen Anfang April sehr weit angenähert haben und beinah auf demselben Niveau waren. Auch in Rheinland-Pfalz wurde sich scheinbar vermehrt mit dem Kauf eines neuen Drahtesels beschäftigt. Allerdings schaut man sich hier auch weiterhin gern nach neuen Autos um.

Wenn es etwas gemütlicher sein soll und man sich nach den ganzen sportlichen Aktivitäten mal etwas zurücklehnen will, dann kann man nun wieder an vielen Orten in Hessen und Rheinland-Pfalz ins Autokino gehen. Während die meisten großen Filmpaläste weiterhin geschlossen haben, sind Autokinos in den letzten Wochen förmlich aus dem Boden geschossen. Denn die großen Blockbuster schauen wir dann doch lieber auf der großen Leinwand anstatt immer nur im Heimkino. Entsprechend schnellten auch die Suchanfragen für dieses besondere Kinoerlebnis in die Höhe.

Wer doch lieber an der frischen Luft ist, hat dieser Tage vielleicht das Wandern für sich entdeckt. Oder aber seinen grünen Daumen. Denn die Suchanfragen nach „Balkon“ deuten auf ein gesteigertes botanisches Interesse hin.