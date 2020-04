Google zeigt: Das machen die Hessen in der Krise

Die Zahlen

Nur die bei Google meist gesuchten Begriffe auszuwerten, wäre wenig spektakulär: Das sind nämlich in der Regel einfach die stark frequentierten Webseiten wie Facebook oder Amazon.



Unsere Zahlen zeigen daher die „trending searches“. Die Begriffe also, die laut Google im Monat März den stärksten Anstieg in der Suchnachfrage zu verzeichnen hatten.