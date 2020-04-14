Dienstag, 14.04.2020 - 17:59
4 min
Google zeigt: Das machen die Hessen in der Krise
Von Nadine Peter und Frederik Voss
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Die Zahlen
Nur die bei Google meist gesuchten Begriffe auszuwerten, wäre wenig spektakulär: Das sind nämlich in der Regel einfach die stark frequentierten Webseiten wie Facebook oder Amazon.
Unsere Zahlen zeigen daher die „trending searches“. Die Begriffe also, die laut Google im Monat März den stärksten Anstieg in der Suchnachfrage zu verzeichnen hatten.
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Weiterführende Links
Das haben die Hessen 2019 gegoogelt: https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/aus-aller-welt/google-trends-danach-haben-die-hessen-2019-gesucht_20908029
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