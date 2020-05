Gottesdienste mit Abstand im Idsteiner Land

Auch in der St.-Martin-Kirche sollen wieder Gottesdienste – mit Abstand zwischen Gläubigen – möglich sein. Dieses Bild aus dem vergangenen Jahr zeigt Besucher unter Führung des ehemaligen Pfarrers Klaus Schmidt in der Kirche. (Archivfoto: Patricia Bastian-Geib)

IDSTEINER LAND - Nach fast zwei Monaten ohne öffentliche Gottesdienste hat das Warten für die Gläubigen in der katholischen Pfarrei St. Martin Idsteiner Land ein vorläufiges Ende gefunden. Der katholische Idsteiner Pfarrer Kirsten Brast gibt folgende Hinweise: „Ab Dienstag, 5. Mai, finden in den beiden größten Kirchen der Pfarrei – St. Martin Idstein und Maria Königin Niedernhausen – wieder Gottesdienste statt, die besucht werden können: samstags um 18 Uhr, sonntags um 9 und um 11 Uhr – jeweils an beiden Orten – sowie dienstags und donnerstags in Idstein und mittwochs und freitags in Niedernhausen – jeweils um 19 Uhr.“

Da nur wenige Menschen in die Kirchen hinein gelassen werden dürften, brauche es eine Voranmeldung, so Brast. Diese könne im zentralen Pfarrbüro erfolgen unter Telefon 06126-953 73 00 oder per E-Mail an pfarrei@katholisch-idsteinerland.de, und zwar bis spätestens um 10 Uhr am Tag des Werktagsgottesdienstes oder bis spätestens freitags um 10 Uhr für die Gottesdienste am Wochenende.

Einladung zum Schreibgespräch

In den Kirchen gebe es gekennzeichnete Plätze. Helfer sorgten für einen reibungslosen und möglichst sicheren Ablauf der Gottesdienste, erläutert Brast. Nähere Informationen seien über das Pfarrbüro erhältlich. „Wir sind uns unserer großen Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitmenschen bewusst und versuchen, einen bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten. Sicherlich werden wir die vertraute Gestaltung unserer Gottesdienste vermissen. Solange sind wir aber dankbar für die Möglichkeit, auch unter diesen Umständen die Gegenwart Christi zu erfahren“, sagt der Pfarrer.

In Zeiten von Corona sind der persönliche Kontakt und Austausch der Pfarreimitglieder untereinander eingeschränkt. Deshalb sind Interessierte ab dem 4. Mai von der Pfarrgemeinde Idsteiner Land eingeladen, sich in der offenen katholischen Kirche in Idstein und Niedernhausen an einem Schreibgespräch zu einer religiösen Fragestellung oder Aussage zu beteiligen. Die Anleitung dazu hängt an einer Pinnwand im Kirchenraum. Das erste Thema lautet: „Wie lebe ich meinen Glauben in dieser Zeit der Pandemie? Welchen Einfluss hat diese besondere Zeit auf meine Glaubensstärke? Was hilft mir, was vermisse ich?“

Alle zwei Wochen gibt es von Gemeindereferentin Martina Jüstel in Zusammenarbeit mit dem Ortsausschuss des Kirchorts St. Martin Idstein eine neue Frage oder neue Aussage, die kommentiert werden kann. Die Besucher können auch selbst ein Thema vorschlagen.