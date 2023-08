Gottschalk: Abschied von „Wetten, dass..?“ nicht leicht

Mainz (dpa) - . Das ZDF hat Thomas Gottschalks Abschied von „Wetten, dass..?“ verkündet, doch der 73 Jahre alte Moderator will sich nicht gänzlich aus dem Fernsehen zurückziehen. „Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens“, schrieb Gottschalk am Dienstag bei Instagram. Am 25. November moderiert Gottschalk in Offenburg zum 154. und zugleich letzten Mal die Show „Wetten, dass..?“.