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Dienstag, 28.04.2020 - 02:00
3 min

Gravierende Einschnitte auf Alzeyer Arbeitsmarkt

Die Coronakrise hinterlässt auch im Alzeyer Land deutliche Spuren. Das zeigen die Zahlen zur Kurzarbeit. Nur in wenigen Branchen werden händeringend Arbeitskräfte gesucht.

Von Torben Schröder
Vor allem viele Solo-Selbstständige müssen nach Auskunft der Alzeyer Arbeitsagentur zurzeit „Hartz IV“ beantragen. Foto: nmann77-Fotolia

Vor allem viele Solo-Selbstständige müssen nach Auskunft der Alzeyer Arbeitsagentur zurzeit „Hartz IV“ beantragen. (Foto: nmann77-Fotolia)

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