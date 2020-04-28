Dienstag,
28.04.2020 - 02:00
3 min
Gravierende Einschnitte auf Alzeyer Arbeitsmarkt
Die Coronakrise hinterlässt auch im Alzeyer Land deutliche Spuren. Das zeigen die Zahlen zur Kurzarbeit. Nur in wenigen Branchen werden händeringend Arbeitskräfte gesucht.
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