"Grease"-Star Olivia Newton-John gestorben

KALIFORNIEN - Die mit der Musicalverfilmung «Grease» in den 70ern weltberühmt gewordene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren am Montag gestorben. Das berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den Ehemann und dessen Post auf den Social-Media-Kanälen der britisch-australischen Songwriterin und Brustkrebs-Aktivistin.

Die vierfache Grammy-Preisträgerin zählte zu den größten Stars der 1970er und frühen 1980er Jahre. Neben "Grease" spielte sie unter anderem in "Xanadu" und der Musical-Serie "Glee" mit. Größeren Erfolg hatte Newton-John aber als Musikerin, etwa mit dem Hit "Let Me Be There". 1974 vertrat sie Großbritannien beim Eurovision Song Contest, mit dem Song "Long Live Love" wurde sie Viertplatzierte.

Ihre Familie schreibt auf Instagram: "Olivia Newton-John (73) ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben, umgeben von Familie und Freunden. Olivia ist seit über 30 Jahren ein Symbol für Triumphe und Hoffnung und teilt ihre Reise mit Brustkrebs. Ihre heilende Inspiration und bahnbrechende Erfahrung mit Pflanzenmedizin setzt sich mit dem Olivia Newton-John Foundation Fund fort, der sich der Erforschung von Pflanzenmedizin und Krebs widmet."