Griechenland: Rettungen laufen weiter - Schäden sind enorm

Auch zwei Österreicher wurden vermisst. „Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider bestätigen, dass zwei österreichische Staatsbürger am von den Unwettern stark betroffenen Pilion vermisst werden“, bestätigte das Außenministerium in Wien der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Ein Vermieter von Ferienwohnungen in der Ortschaft Xinovrysi hatte bereits am Dienstag griechischen Medien gesagt, dass ein junges österreichisches Ehepaar von der Sturzflut erfasst worden und samt Ferienhaus ins Meer gespült worden sei. Seitdem fehle jede Spur vom Paar, das aus Graz stammen soll. Eine offizielle Bestätigung der griechischen Behörden gab es jedoch bis zum Freitag nicht.