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Samstag, 11.04.2020 - 03:00
2 min

Griesheim: Leierkasten gegen Langeweile

Der Darmstädter Schaustellerverband unterhält die Bewohner der Griesheimer Seniorenheime mit einem Auftritt. Die Bewohner freuen sich über die warmherzige Geste.

Von Gudrun Hausl
Jürgen "Moppel" Blümler mit seiner Drehorgel vor dem Griesheimer Haus Waldeck. Foto: Gudrun Hausl

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Fotos
Jürgen "Moppel" Blümler mit seiner Drehorgel vor dem Griesheimer Haus Waldeck. Foto: Gudrun Hausl

Jürgen "Moppel" Blümler mit seiner Drehorgel vor dem Griesheimer Haus Waldeck. Foto: Gudrun Hausl

Bewohnerinnen der Seniorenheime winken den Schaustellern begeistert zu. Foto: Gudrun Hausl

Bewohnerinnen der Seniorenheime winken den Schaustellern begeistert zu. Foto: Gudrun Hausl

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