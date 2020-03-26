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Donnerstag, 26.03.2020 - 02:30
3 min

Griesheim: „Moppel-Burger“ als Dankeschön

Jürgen Blümler, Pächter der Caféteria im Griesheimer Hallenbad, bedankt sich mit „Moppel-Burgern“ bei Supermarktmitarbeitern für ihren Einsatz.

Von Gudrun Hausl
Als Zeichen der Anerkennung für das, was die Mitarbeiter der Lebensmittelmärkte derzeit für die Bürger leisten, beliefert Jürgen „Moppel“ Blümler die Griesheimer Märkte mit kostenlosen „Moppel-Burgern“ (links Ertan Bayram von Rewe). Foto: Gudrun Hausl

Als Zeichen der Anerkennung für das, was die Mitarbeiter der Lebensmittelmärkte derzeit für die Bürger leisten, beliefert Jürgen „Moppel“ Blümler die Griesheimer Märkte mit kostenlosen „Moppel-Burgern“ (links Ertan Bayram von Rewe). (Foto: Gudrun Hausl)

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