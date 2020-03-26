Donnerstag,
26.03.2020 - 02:30
3 min
Griesheim: „Moppel-Burger“ als Dankeschön
Jürgen Blümler, Pächter der Caféteria im Griesheimer Hallenbad, bedankt sich mit „Moppel-Burgern“ bei Supermarktmitarbeitern für ihren Einsatz.
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