Griesheimer Musikerinnen beteiligt sich an Weltrekordversuch

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ANMELDUNG
Anmeldung für das größte virtuell spielende Musikensemble der Welt auf www.corona-orchester.de
Mitmachen kann jeder, der ein Instrument spielt oder singt. Genaue Infos kommen dann nach der Anmeldung am 18. April per E-Mail. (hau)
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