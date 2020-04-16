Donnerstag,
16.04.2020 - 03:00
3 min
Groß-Bieberauer Schülerinnen nähen Schutzmasken
Schülerinnen der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau setzen sich in den Ferien an die Nähmaschinen und fertigen Schutzmasken, die dann gespendet werden.
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