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Donnerstag, 16.04.2020 - 03:00
3 min

Groß-Bieberauer Schülerinnen nähen Schutzmasken

Schülerinnen der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau setzen sich in den Ferien an die Nähmaschinen und fertigen Schutzmasken, die dann gespendet werden.

Von Ulrike Bernauer
Eleni, Lisa und Laetitia (von links) nähen Masken für den guten Zweck. Die stellvertretende Schulleiterin Petra Leutloff freut sich über das Engagement der Schülerinnen. Foto: Ulrike Bernauer

Eleni, Lisa und Laetitia (von links) nähen Masken für den guten Zweck. Die stellvertretende Schulleiterin Petra Leutloff freut sich über das Engagement der Schülerinnen. (Foto: Ulrike Bernauer)

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