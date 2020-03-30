Montag, 30.03.2020 - 02:00 3 min Groß-Gerauer Buchhändler in der Coronakrise Der Lieferservice der Groß-Gerauer Buchhandlungen wird unter anderem fürs Lernen und Vorlesen zuhause genutzt. Von Charlotte Martin Sein Laden muss geschlossen bleiben. Mit dem Fahrrad liefert Buchhändler Thomas Calliebe derzeit Bestellungen an seine Kunden aus. (Foto: Vollformat/Alexander Heimann) Jetzt teilen: Jetzt teilen: E1WCH1ZgE0IFDIHtYFOWovOUpz/Qal1UMKWuqFO1ozDtMTIhVR5uL2uvLKWaMJ1ynJ5xMJ4tp2yhMPOSoTkyovOFnJIxoTHtp293nJHtITuioJSmVRAuoTkcMJWyVT1cqPOvMJqynUW0MKVtEaWuL2u0VTS1MvOxMJ4tEzSbpaYQcTEypz4tqJ50MKW3MJqmBvOGnJHtoTyyMzIlovOPj7kwnTIlVTyhplOVLKImVBXNxlOFnJIxoTHtMfB8pvOxnJHtDaIwnTuuozEfqJ5aVRMlLJ5eYPOynJ4tIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VUMcMKVtE2ImL2wQcTM0MJ4tLaIhMTImq2IcqPQvtWZtITuioJSmVRAuoTkcMJWyVToQiUVtMTyyVRg1ozEyovOmMJyhMKVtMJyaMJ5yovjtqJ5uLzwQcT5anJqyovOPqJAbnTShMTk1ozph DzIcMTHtDaIwnTmQcTEyovOcovOxMKVtE3Wij58gE2IlLKIypvOWoz5yoaA0LJE0VTuuLzIhVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozSepzymMFOaMKAwnTkip3AyovjtMT9wnPOCozkcozHgVUqcMFOuqJAbVSEyoTIzo25vMKA0MJkfqJ5aMJ4tM2IbMJ4tq2IcqTIlYPOuqJLtLzIcMTIhVRuioJIjLJqyplOcoFOWoaEypz5yqPOeLJ5hVTcyMTIlVTq1qPOmqZB2LzIlov4tFJ4tMTIlVRW1L2ubLJ5xoUIhMlOTpzShnlOhnJ1gqPOOqKA6qJWcoTEyozEypvOGMJWup3EcLJ4tEJ5aMJ1uoz4tDzImqTIfoUIhM2IhVUOypvOHMJkyMz9hVTIhqTqyM2IhYPOvMJShqUqipaEyqPOALJyfplO1ozDtLzIupzWynKEyqPOxMJ4tI2SlMJ5ynJ5aLJ5aYPOgLJAbqPOxMJ4tIzIlp2ShMPOzMKW0nJphVR1cqPORFRjtqJ5xVREyqKEmL2uypvODo3A0VUqcpzDtLKImM2IfnJIzMKW0VBXNxlO1ozDtozS0j7kloTywnPOxqKWwnPOFLJEzLJulMKWcovOSoTkyovOFnJIxoTHhVBXNax1ynJ4tITSaVUAyqUc0VUAcL2ttMTIlrzIcqPOhMJWyovOxMKVtDKImoTyyMzIlqJ5aVTEypvOPj7kwnTIlVTS1plOZMKAyovjtHzI6MJ5mnJ9hMJ4tp2AbpzIcLzIhVUIhMPOxMJ0tI2yfoTIhYPOhnJAbqPOxMJ4tGKI0VUc1VUMypzkcMKWyovjtraImLJ1gMJ7vtWjfVUAuM3Dtp2yyYt== ITuioJSmVRAuoTkcMJWyVUA0MJyaqPOyLzIhVUMipvOmMJyhMKVtDaIwnTuuozEfqJ5aVTyhVTEypvOTpzShn2M1paEypvOGqUWuj59yVTS1MaZtEF1PnJgyYPO1oFOYqJ5xMJ4toJy0VRkyp2ImqT9zMvO6qFO2MKWmo3WaMJ4hVRIlVUAuM3D6VBXNayqcpvOfnJIzMKWhVTgioaEun3Efo3ZtLKImYPO2MKWgMJyxMJ4tMTSmVTEcpzIeqTHtE2ImpUYQcTAbYvOPqJAbpTSeMKEyVUqypzEyovOgMJymqPOuovOxMKVtIZB8pvOuLzqyoTIaqPOiMTIlVT1cqPOUpaKQalQQiTWypvOxMJ4tJzS1ovOaMKWynJAbqP7vtWjtET9wnPOaMJ5cMpBsMFOypvOxLKZtH29hozIhoTywnUDtMTImVRMlj7kbnzSbpaZtq8BxnUWyozDtMTIlVRS1p2MunUW0MJ4hVSc3LKVtp2IcVUAynJ4tDaIwnTqyp2Abj6EzqPOdMKE6qPOzj7klVRg1ozEyovOaMKAwnTkip3AyovjtLJWypvOxMKVtDzImqTIfoUAypaMcL2Htp29lM2HtMTSzj7klYPOxLKAmVBXNazucoaEypvOxMKVtIZB8pvOho3WgLJjtq2IcqTIlM2IupzWynKEyqBXNaPO3MKWxMF4t4bPrI2ylVUAcozDtraIlVTqyq29boaEyovOnMJy0VTS1MvOuoTkyovOYo21gqJ5cn2S0nJ9hp2guofBxoTIhVTIlpzIcL2uvLKVt4bPGVTWypzS0MJ4fVTWyp3OlMJAbMJ4fVTEcp2g1qTyypzIhVUIhMPO3nKVtqUYQgaA0MJ4tqJ5xVTIloKIhqTIlovOuqJAbYvORLKAmVRqyp3Olj6EwnTHtj7kvMKVtDfB8L2uypvObnJ5uqKAaMJuyovjtnKA0VTWynFO1oaZtozywnUDtp2IfqTIh4bPpYPOmLJq0VRAuoTkcMJWyYvOAMJymqPOaMJguqJM0VUsQiUWxMJ4tH2AbqJkfMJg0j7klMFjtDKWvMJy0p2uyMaEyVUIhMPOZMKWhnTyfMzIhYvOnqJEyoFOun3E1MJkfMFOFo21uozHfVSAuL2uvj7kwnTIlYPOYnJ5xMKVt4bPGVUIhMPOPnJkxMKWvj7kwnTIlYt== KONTAKT Buchhandlung Frank: Telefon 06152-27 39, E-Mail gg@buchhandlungfrank.de und Online-Shop auf www.buchhandlungfrank.de; Buchhandlung Calliebe: Telefon 06152-91 02 35, E-Mail info@calliebe.de und Online-Shop auf www.calliebe.de (lot) 4bPrEJyhVTIlnTIvoTywnTIlVSYQiTAeM2ShMlOaMJqyofB8LzIlVTEyoFOmo25mqTyaMJ4tE2ImL2wQcTM0p2quozptnKA0VTImVTEyoz5iL2thVREcMFOZLKIzn3IhMUAwnTSzqPOzMJufqP7vtWjtEJkfMJ4tHzyyMTkyVUMiovOxMKVtDaIwnTuuozEfqJ5aVRMlLJ5eVTIln2mQcUW0YPOyplO3j7klMTIhVTS1L2ttMT9lqPOIoaEypaWcL2u0p21uqTIlnJSfVToQiUVtH2Abj7kfMKVfVR5yqJIlp2AbMJyhqJ5aMJ4fVRglnJ1cpljtGUImqTyaMKZto2EypvOSoJ90nJ9hLJkyplOdMFOhLJAbVRq1p3EiVTWyp3EyoTk0YvOYoTSlBvOGqTSgoJg1ozEyovOfMKAyovOuqJAbVTyhVScynKEyovO2o24tD29lo25uVBXNxlO1ozDtq2IlVTEuplOZMKAyovOdMKE6qPOuqJMmVR5yqJHtMJ50MTIwn3DfVTguoz4tp2ywnPOxo3OjMJk0VTMlMKIyovOuoFOapzIhrzIhoT9mMJ4tHzIcp2IhVTE1pzAbVTkcqTIlLKWcp2AbMFOKMJk0MJ4h HzyyMTkyVUAuM3D6VBXNaxImVUAcozDtLKKQa2IlM2I3j7MbozkcL2uyVScynKEyov4tI2ylVTSfoTHtp3EynTIhVUMipvOxMKVtDKIzM2SvMFjtp2yyVUc1VT1ynKA0MKWhYhXNaPOGnJHtMaWyqKDtp2ywnPjtMTSmplO2nJIfMFOAMJ5mL2uyovjtqJ5zpzIcq2yfoTyaVTShplOVLKImVTqyMzImp2IfqPjtraIgVRW1L2ttM3WynJMyov4t4bPrH2yyVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4tMTIhVRW1L2ubLJ5xMJjtqJ5xVTEuplOYqJk0qKWaqKDtDaIwnBXNaPjtp2SaqPOmnJHhVSIhMPOHnT9gLKZtD2SfoTyyLzHtqzIlnTIboUDtp2Abq2IfMJ5xMFOGo3WaMJ4tqJ0tMTyyVRI4nKA0MJ56VUAynJ5ypvOPqJAbnTShMTk1ozptozywnUD6VBXNaxEcMFOapz/Qa2HtIJ5vMJguoz50MFOcp3D6VSqcMFOfLJ5aMFO3nKWxVTEypvOGpUIeVTEuqJIlow8tEJyhVUOuLKVtI29wnTIhVTiQgz5hMJ4tq2ylVRIcoacyoTwQcT5xoTIlVTEuozftp3EuLKEfnJAbMKVtFTyfMzIhVZB8LzIlp3EynTIhYvOKLKZtLJWypvjtq2IhovOxLKZtGJ9hLKEyVT9xMKVtM2SlVRcunUWyVTEuqJIlqQ/vtWj= HzyyMTkyVUAuM3DfVUAcMFOzpzI1MFOmnJAbVTElLKIzYPO3MJ5hVRg1ozEyovOxMKVtDaIwnTuuozEfqJ5aVRMlLJ5eVUqcMJEypvOgnKDt4bPrI2SmYJGQiUWzMJ4gq2ylYJoQiUVgH2yyYKE1ow/vtWjtLzIapfB8j590VUqypzEyovOej7MhozIhYvQvtW5GnJHtMzIboTIhYPOxnJHtF3IhMTIhYPOxnJHtp2AbopB2n2IlovO1ozDtMTSmVRqyp3Olj6EwnPOmqJAbMJ4hVRywnPO2MKWgnKAmMFOxMJ4tF29hqTSeqPO1ozDtMTyyVRIgpTMynTk1ozqyovjtMTyyVTywnPOuqKAmpUWyL2uyovOeLJ5hYhXNaPOOqJAbYPOxLKAmVTqypTkuoaEyVRS1qT9lMJ5fMKA1ozqyovOuLzqyp2SaqPOiMTIlVUMypaAwnT9vMJ4tq2IlMTIhVT11p3A0MJ4fVTWypfB8nUW0VUAcMF4=