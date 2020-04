Groß-Gerauer Kreisklinik kann Stationen gut trennen

In der Groß-Gerauer Kreisklinik sind in dieser Woche (Samstag bis Freitag) insgesamt 24 Covid-19-Patienten stationär behandelt worden. Hiervon wurden vier Personen auf der Intensivstation betreut.

Am Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) befanden sich 11 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Drei davon lagen auf der Intensivstation, zwei von ihnen mussten beatmet werden. 13 Patienten wurden im Lauf der Woche entlassen.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind an der Kreisklinik 156 Erkrankte stationär versorgt worden.

Am Corona-Drive-In wurden in dieser Woche 305 Tests durchgeführt. Seit Anfang April waren es 1280. Die Quote positiver Testungen beträgt 17 Prozent. (mzh)