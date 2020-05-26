Dienstag,
26.05.2020 - 23:00
3 min
Groß-Gerauer Nordschule probt den neuen Alltag
Die Viertklässler sind wieder da. Sie müssen sich an viele neue Regeln gewöhnen. Schulleiter Christian Scherer erzählt, wie das funktioniert.
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