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Dienstag, 26.05.2020 - 23:00
3 min

Groß-Gerauer Nordschule probt den neuen Alltag

Die Viertklässler sind wieder da. Sie müssen sich an viele neue Regeln gewöhnen. Schulleiter Christian Scherer erzählt, wie das funktioniert.

Von Franziska Weiß
Die Zahl der Plätze in den Klassenzimmern ist halbiert worden. Foto: Nordschule

Die Zahl der Plätze in den Klassenzimmern ist halbiert worden. Foto: Nordschule

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