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Donnerstag, 23.07.2020 - 02:00
3 min

Groß-Umstädter Maislabyrinth fällt Corona zum Opfer

Der Groß-Umstädter Erdbeerhof bietet den spaßigen Irrgarten in diesem Jahr nicht an. Die Anforderungen zur Hygienekontrolle wären zu hoch gewesen.

Von Ursula Friedrich
Versteckspiel? Von wegen. Uschi und Hansgeorg Münch vom Umstädter Erdbeerhof verzichten auf das diesjährige Labyrinth im grünen Mais-Dschungel. Bis zu 15 000 Besucher kämpfen sich in guten Sommern durch das Umstädter Labyrinth. Foto: Ursula Friedrich

Versteckspiel? Von wegen. Uschi und Hansgeorg Münch vom Umstädter Erdbeerhof verzichten auf das diesjährige Labyrinth im grünen Mais-Dschungel. Bis zu 15 000 Besucher kämpfen sich in guten Sommern durch das Umstädter Labyrinth. (Foto: Ursula Friedrich)

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Maislabyrinth in Groß-Umstadt begeistert Besucher
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