Großbrand erfasst Chemielager in Polen

Warschau (dpa) – . Ein Brand in einem Chemielager in der an Brandenburg und Sachsen grenzenden polnischen Woiwodschaft Lebus hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie Behördenvertreter dem TV-Nachrichtensender TVN24 sagten, brach das Feuer in einem Depot für chemische Abfälle in Ziolona Gora aus - nur rund 80 Kilometer Luftlinie von Cottbus. Fernsehbilder zeigten eine weit in die Umgebung reichende Rauchentwicklung und meterhohe Stichflammen.