Großbrand im Europapark Rust

Rust. Im Europapark Rust ist am Montagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Augenzeugen berichten von zwei bis drei lauten Knallgeräuschen, die dem Brand vorangegangen sein sollen. Fotos und Videos in den Sozialen Medien zeigen meterhohe Flammen sowie eine riesige Rauchsäule, die über dem Park in Baden-Württemberg aufsteigt. Laut Badischer Zeitung soll der spanische Themenbereich betroffen sein. Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte das Feuer. Wie verschiedene Medien berichten, wird der Park gegenwärtig evakuiert.