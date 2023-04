Großbrand in Hamburg - „keine erhöhten Messwerte“

Die Feuerwehr warnte jedoch vor dem Rauch, forderte Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. In einer amtlichen Warnung hieß es, die Bevölkerung „kann durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft aufgrund eines Brandes beeinträchtigt werden“. Es war von einer „extremen Gefahr“ die Rede. Wie es in der Osternacht gegen 4.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohofs zu dem Großbrand kommen konnte oder was sich genau in den brennenden Lagerhallen befand, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.