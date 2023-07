Große Monet-Schau in Monaco: Von Monte-Carlo bis Bordighera

Monaco (dpa) – . Den Blick auf Monte-Carlo von Roquebrune aus hat er im Dezember 1883 gemalt, während seines zweiwöchigen Aufenthalts an der Riviera zwischen Marseille und Genua. Weitere Aufenthalte folgten: 1884 in Bordighera, 1888 in Antibes. Rund 90 Werke hat Claude Monet (1840-1926) in dieser Zeit an der französisch-italienischen Küste am Mittelmeer geschaffen. 23 sind erstmals in Monaco in der umfassenden Monet-Schau mit rund 100 Exponaten zu sehen, darunter auch drei aus dem Fürstenpalast.