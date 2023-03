Mann mit Messern vor brennendem Haus - zwei Menschen sterben

Bei der Festnahme des 45-Jährigen sei es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Der Verdächtige sei dabei aber nicht verletzt worden. Auf Bildern ist zu sehen, wie Einsatzkräfte einen am Boden liegenden Mann überwältigen. In welchem Zustand er sich bei der Festnahme befand und ob er sich wehrte, wurde nicht gesagt.