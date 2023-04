Großer Andrang zu Beginn der Party-Saison auf Mallorca

Palma (dpa) - . Zum Auftakt der Party-Saison auf Mallorca waren die Lokale am Ballermann Medienberichten zufolge so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Ab Freitag legten die Kultlokale wieder so richtig los. Der „Bierkönig“ platzte aus allen Nähten, berichtete die „Mallorca Zeitung“ am Samstag. An vier Tagen treten in dem Riesenlokal Dutzende Künstler auf, schrieb das „Mallorca Magazin“: Roberto Silver, Peter Wackel, Mia Julia, Julian Sommer, Dorfrocker, Unnormal, Sabbotage, Tim Toupet, Specktakel, Asphalt Anton, Kreisligalegende, Zipfelbuben, Rumbombe oder Schürze („Layla“), um nur einige von vielen zu nennen. „Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, im Bierkönig zu arbeiten“, zitierte die „Mallorca Zeitung“ DJ Aaron. In einigen Tagen zieht auch der „Megapark“, der größte Tanztempel am Ballermann, nach.