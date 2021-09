Großer Gewürz-Rückruf bei Aldi, Lidl & Co. wegen Salmonellen

Gewürze auf Holzlöffeln. (Foto: Canva)

WIESBADEN / MAINZ - Rückrufe von Lebensmitteln gibt es hierzulande recht häufig. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg werden jede Woche im Schnitt drei Lebensmittel zurückgerufen. Weil etwas drin ist, was nicht reingehört oder mit ihnen sonst etwas nicht stimmt. Meistens sind die potenziellen Folgen harmlos, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Mitunter kann es nämlich zu Verletzungen und Erkrankungen kommen. So wie in diesem Fall, der auch von seinem Umfang her als großer Rückruf bezeichnet werden kann. Denn betroffen sind eine Reihe von Produkten, die bei den Discountern Aldi, Lidl, Penny und Norma sowie bei Supermarktkette Globus verkauft werden. Wobei es Norma besonders trifft.















Kaufpreis soll erstattet werden

Konkret geht es um beliebte Gewürzmischungen des Herstellers Raimund Hoffmann GmbH, die bei den genannten Unternehmen unter verschiedenen Namen vertrieben werden. Nach Angaben des Herstellers werden sie nun “aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr“ zurückgerufen. In bestimmten Chargen der Produkte (siehe unten) – und nur in diesen, wie der Hersteller betont – besteht demnach in den Gewürzmischungen beim Bestandteil Basilikum der „Verdacht auf eine mögliche Kontamination mit Salmonellen“.

Diese seien sei zwar nur in kleinem Prozentanteil enthalten, überdies könne durch Erhitzung eine Gefahr zusätzlich ausgeschlossen werden. „Trotzdem kann der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln Unwohlsein, Durchfall, eventuell Erbrechen und Fieber auslösen“, so der Hersteller weiter. Symptome, die „bei Kleinkindern, Schwangeren,

immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten können“. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr betrage in der Regel 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage, hieß es weiter. Den Angaben zufolge können die Verbraucher die betroffenen Produkte in der Filiale, in der sie sie gekauft haben, zurückgeben. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.“

Diese Produkte sind betroffen:

Lidl:

- Kania Gewürzzubereitung Italienische Art, 50g, Chargennummer (CN) 123715 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 08/2023 sowie CN 124445, 124746, 125213 / MHD 11/2023

- Kania Würzmischung „Perfekt für Bolognese“, 75g, CN 124920, 125472, 125656 / MHD 12/2023 sowie CN 126355, 126688 /MHD 02/2024

- Kania Gewürzsalz „Perfekt für Gyros“ 65g, CN 124921, 125473, 125657 / MHD 12/2023 sowie CN 126356, 126689 / MHD 02/2024

Penny:

- Grillparty Steak Sherrif; CN 124533 / MHD 11/2023

- Aromico Pizza; CN 125568 / MHD 01/2024

- Aromico Bolognese; CN 125568 / MHD: 01/2024

Globus:

- Fiona Italienische Gewürzmischung, 15 g, CN 125799 / MHD 07/2023 sowie CN 126677 / MHD 09/2023

- Fiona Basilikum, 12 g, CN 126224 / MHD 09/2023

Aldi Süd:

- Le Gusto Steakpfeffer, CN 124605, 124598 / MHD 11/2023 sowie CN 124847 / MHD 05/2023

Norma:

- Villa Gusto Keramikmühle Katalanische Kräutermischung, CN 125517 / MHD 15.05.2023, CN 126126 / MHD 25.06.2023 sowie CN 126146 /MHD 25.06.2023

- Villa Gusto Keramikmühle mediterranes Gewürzsalz; Chargennummer: CN 126126 / MHD 25.06.2023, CN 126130 MHD 31.07.2023 sowie CN 126146 / MHD 25.06.2023

- OASE der Gewürze Italienische Kräuter in der Dose; CN 125703 / 31.07.2023 sowie CN 126047, 126253 / MHD 31.08.2023

- OASE der Gewürze Kräuter de Provence in der Dose; CN 124125 / MHD 30.04.2023, CN 125160 / MHD 30.05.2023 sowie CN 126046 / MHD 31.07.2023

- FIONA Italienische Kräuter in der Dose; CN 125703 / MHD 31.07.2023 sowie CN 126047, 126253 / MHD 31.08.2023

- FIONA Kräuter de Provence in der Dose; CN 124125 / MHD 30.03.2023, CN 125160 MHD 30.05.2023 sowie CN 126046 / MHD 31.07.2023

- OASE der Gewürze Beutel Brathähnchen; CN 124393,124910 / MHD 06/2023, CN 125265 / MHD 05/2023 sowie CN 125596 / MHD 12/2023

- OASE der Gewürze Beutel italienische Kräuter; CN 124441, 124939 / MHD 06/2023, CN 125602 MHD 12/2023

- OASE der Gewürze Beutel katalanisches Gewürzsalz; CN 123439, 125267 / MHD: 06/2023

- OASE der Gewürze Beutel Kräuter de Provence; CN 125001 / MHD 06/2023 sowie CN 125605, 126443 / MHD 12/2023

- OASE der Gewürze Beutel Pizzakräuter; CN 123452 /MHD 06/2023 sowie CN 125647 / 12/2023

- OASE der Gewürze Beutel mediterranes Gewürzsalz, CN 124662, 124323 /MHD 06/2023 sowie CN 125643 / MHD 12/2023

- OASE der Gewürze Beutel BASILIKUM; Chargenummer: CN 124508, 124946 / MHD 06/2023 sowie CN 125595 / MHD 12/2023

- FIRST CLASS Bayerische Kräuter in der TIN-Dose; CN 126336 / MHD 30.03.2024