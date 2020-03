Größeres Gehege für Bergschafe

Im Tiergarten werden die Bergschafe als tierische Rasenmäher eingesetzt. (Foto: Tiergarten)

WORMS - Was macht man, wenn im Tiergarten die Pforte geschlossen ist? Und das vermutlich noch länger, wegen Corona? Man kann etwa den Rasen auf der großen Wiese kürzen.

Oder man lässt mähen: „Die Bergschafe sind in den Genuss eines größeren Geheges gekommen, sie wurden kurzerhand für die Landschaftspflege eingesetzt und konnten die große Wiese inmitten des Tiergartens für sich erobern“, sagt Nina Hochstrasser von den Freizeitbetrieben. Und auch sonst können die Tierpfleger den Bewohnern des Tiergartens einigen Vierbeinern ungewohnten Auslauf bieten, was für sie dann besondere Aktionen sind im Rahmen der ansonsten praktizierten Tierbeschäftigung.

Seit dem 12. März ist der Tiergarten geschlossen

Ansonsten ist es aber derzeit sehr ruhig auf dem Areal, seitdem am 12. März die Türen geschlossen wurden. Die Tierpfleger vermissten die Besucher, sagt Tiergartenleiter Marco Mitzinger, ihre Fragen und das freundliche Miteinander. „Es ist gespenstisch ruhig, wir hoffen darauf, dass der Frühling die wichtige Wende für uns alle bringt.“ Die Mitarbeiter im Tiergarten hätten großes Verständnis von den Tiergartenfans erfahren, die Einrichtung zu schließen. Lediglich am Samstag, dem Tag, der gewöhnlicherweise den meisten Zuspruch hat bei Besuchern, habe es vereinzelt Unverständnis an der Kasse gegeben. Da die Stadt aber alle ähnlichen Einrichtungen geschlossen habe, es eine einheitliche und konsequente Vorgehensweise gegeben habe, habe die Entscheidung gut nachvollziehbar vermittelt werden können.

„Auch wir sind aufgefordert, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, um die weitere Ausbreitung des Virus unter den Kollegen zu verhindern und vor allem auch, um so die Versorgung der Tiere sicherzustellen“, betont Hochstrasser. Im Tiergarten sei daher ein Pandemieplan in Kraft getreten. Dies sei ein wichtiges Instrument, das Dienstpläne, Pausenzeiten und Hygienemaßnahmen und vieles mehr regle und eine einheitliche Arbeitsgrundlage schaffe.

Auch die Mitglieder des Freundeskreises Tiergarten und das Rentnerteam seien derzeit nicht im Tiergarten vor Ort. „Wir erfahren aber Unterstützung, beispielsweise durch die stellvertretende Geschäftsführerin des Freundeskreises, Michaela Schmitt, die aus dem Homeoffice heraus Patenanfragen bearbeitet und uns dabei hilft, weiterhin Gelder zu generieren.“

Für die Tiere gebe es derzeit keine große Veränderung, sie seien bestens versorgt. „Allerdings spüren wir, dass die Futterspenden weniger geworden sind.“ Die Lager seien aber gut gefüllt, Materialien und Futtermittel würden mit Bedacht eingesetzt. „Wir hoffen, dass es zu keinen Lieferengpässen kommen wird, die Dauer der Schließung lässt sich derzeit ja nicht absehen.“

Vermittlung von Tieren noch möglich

Auch das Tierheim hat seine Türen für Besucher geschlossen, außerdem finden keine Gassi-Ausflüge mit Ehrenamtlichen mehr statt. „Die Sicherheit unserer Angestellten geht vor“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Christiane Gumpert. Selbstverständlich werden weiter, wenn geeignete Besitzer gefunden werden, Tiere vermittelt. Wer Interesse etwa an einem Hund oder einer Katze hat, muss sich aber unbedingt vorher anmelden zum Besuch. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, zu festen Öffnungszeiten zu kommen.