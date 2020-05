3 min

Grube Prinz von Hessen: Badefreuden trotz Verbots

Am Feiertag tummeln sich trotz des Verbots hunderte Badegäste an der Grube Prinz von Hessen. Ordnungsdezernent Rafael Reißer will Kontrollen verschärfen.

Von Annette Wannemacher-Saal Lokalredakteurin Darmstadt