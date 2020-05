3 min

Grube Prinz von Hessen: Baden in Darmstadt trotz Verbots

Am Feiertag haben sich trotz des Verbots hunderte Badegäste an der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt getummelt. Ordnungsdezernent Rafael Reißer will Kontrollen verschärfen.

Von Annette Wannemacher-Saal Lokalredakteurin Darmstadt