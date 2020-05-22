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Freitag, 22.05.2020 - 17:25
3 min

Grube Prinz von Hessen: Baden in Darmstadt trotz Verbots

Am Feiertag haben sich trotz des Verbots hunderte Badegäste an der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt getummelt. Ordnungsdezernent Rafael Reißer will Kontrollen verschärfen.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
Mehrere hundert Badegäste tummeln sich am Donnerstag auf der Liegewiese der Grube Prinz von Hessen. Foto: Annette Wannemacher-Saal

Mehrere hundert Badegäste tummeln sich am Donnerstag auf der Liegewiese der Grube Prinz von Hessen. Foto: Annette Wannemacher-Saal

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