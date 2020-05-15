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Freitag, 15.05.2020 - 16:00
3 min

Grube Prinz von Hessen bleibt für Schwimmer gesperrt

Die Stadt Darmstadt sperrt am Freitag die Grube Prinz von Hessen für Schwimmer. Laut Umweltdezernentin Barbara Akdeniz folge man einer Verordnung des Landesamts für Naturschutz.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt

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