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Sonntag, 05.07.2020 - 23:00
4 min

Grube Prinz von Hessen öffnet seinen Strand

Zahlreiche Badegäste nutzen die Möglichkeit, wieder in der Darmstädter Grube Prinz von Hessen zu schwimmen. Die Strände sind gut gefüllt, jedoch unter Corona-Auflagen.

Alexandra Welsch: Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Ein Sonnenbad und danach ab ins Wasser. Das ist an der Grube Prinz von Hessen wieder erlaubt. Foto: Andreas Kelm

Ein Sonnenbad und danach ab ins Wasser. Das ist an der Grube Prinz von Hessen wieder erlaubt. Foto: Andreas Kelm

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Fotos
Ein Sonnenbad und danach ab ins Wasser. Das ist an der Grube Prinz von Hessen wieder erlaubt. Foto: Andreas Kelm

Ein Sonnenbad und danach ab ins Wasser. Das ist an der Grube Prinz von Hessen wieder erlaubt. Foto: Andreas Kelm

Für ein tierisches Vergnügen sorgen nicht nur die Hunde mancher Badegäste. Foto: Andreas Kelm

Für ein tierisches Vergnügen sorgen nicht nur die Hunde mancher Badegäste. Foto: Andreas Kelm

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Weiterführende Links
Grube Prinz von Hessen: Baden in Darmstadt trotz Verbots
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