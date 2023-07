Grünes Licht für Techno-Party „Rave the Planet“

Berlin (dpa) - . Kurz vor dem geplanten Start der Techno-Parade „Rave The Planet“ hat die Berliner Polizei grünes Licht für die Veranstaltung gegeben. „Die Innenstadt gehört heute den Raverinnen und Ravern“, teilte die Behörde am Samstag bei Twitter mit. Die musikalische Demo könne wie geplant um 14.00 Uhr am Brandenburger Tor starten, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei geprüft, ob der Veranstalter alle geforderten Sicherheitsauflagen erfüllt. In den vergangenen Tagen herrschte viel Verwirrung um fehlende Verträge mit Sanitätsdiensten.