Grundeinkommen für Irlands Künstler

Dublin (dpa) - . Vereinzelt klimpern Münzen im Hut auf dem kalten Asphalt, manche Passanten zahlen ein paar Euro per Handy oder Karte. Wenn in der Fußgängerzone auf der Grafton Street in Irlands Hauptstadt Dublin unermüdlich „Fairytale of New York“ von The Pogues zu hören ist oder „Falling Down“ von Glen Hansard, ist das für die Musiker wenig romantisch.