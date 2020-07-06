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Montag, 06.07.2020 - 04:45
3 min

Grundschul-Rektoren: "Wir waren Versuchskaninchen"

Die zwei Wochen Regelbetrieb vor den Sommerferien dieses Corona-Schuljahres haben die Kinder in Darmstadt-Dieburg gefreut; an Schulen haben sie für viel Unmut gesorgt - eine Bilanz.

Janka Holitzka: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Endlich wieder in die Schule gehen, darüber haben sich Kinder in den vergangenen beiden Wochen überwiegend gefreut. Doch Leiter der Einrichtung im Landkreis kritisieren die Entscheidung, die für viele zu kurzfristig gekommen sei. Foto: dpa

Endlich wieder in die Schule gehen, darüber haben sich Kinder in den vergangenen beiden Wochen überwiegend gefreut. Doch Leiter der Einrichtung im Landkreis kritisieren die Entscheidung, die für viele zu kurzfristig gekommen sei. Foto: dpa

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Janka Holitzka: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
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