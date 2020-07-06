Montag, 06.07.2020 - 04:45
3 min
Grundschul-Rektoren: "Wir waren Versuchskaninchen"
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
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Janka Holitzka Kommentar zu Schule in Corona-Zeiten: Noch fataler
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