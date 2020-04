Grüne: Stadt Eltville soll Schutzmasken anschaffen

Jetzt teilen:

ELTVILLE - (olko). Geht es nach der Grünen-Stadtverordnetenfraktion, so stellt die Kommune angesichts der Corona-Pandemie den Bürgern zu deren Schutz unentgeltlich Schutzmasken zur Verfügung. Für die zentrale Beschaffung und Ausgabe der Alltagsschutzmasken sollen 40 000 Euro bereitgestellt werden, wie es im Antrag heißt. „Hierfür halten wir eine kurzfristige Beratung durch den Haupt- und Finanzausschuss für notwendig“, wie Partei- und Fraktionschef Guntram Althoff erklärt.

Bei der schrittweisen Rücknahme der Einschränkungen und der damit einhergehenden Belebung des öffentlichen Lebens könne das Tragen von Nase-Mund-Masken dabei helfen, die Verbreitung von Erregern zu verringern. Aus Sicht der Grünen wäre das ein Beitrag „zur Sicherheit aller“. Laut den Grünen geht etwa Weilburg mit gutem Beispiel voran und organisiert die zentrale Beschaffung und die Ausgabe der Alltagsschutzmasken an die Bevölkerung.

Zudem sprechen sich die Grünen angesichts der Corona-Pandemie für einen Runden Tisch mit Vertretern von Stadtparlament und Verwaltung sowie aus Gesellschaft und Wirtschaft aus. So könnten alle wichtigen Akteure einen gemeinsamen Überblick über die Lage erhalten und – zunächst auch virtuell – Probleme und Lösungen diskutieren. So könne man Übergang und Zukunft der Kommune in dieser besonderen Lage gestalten.

Die Grünen erinnern daran, dass nach der Krise viele Projekte, Gruppen, Vereine und Unternehmen, aber auch Einzelpersonen Unterstützung der Stadt brauchten. Die Aufgaben seien nicht einfach durch eine massive Erhöhung der Ausgaben zu erreichen. Stattdessen müsse man gezielt Schwerpunkte mit besonderem Blick auf nachhaltige und langfristig wirksame Lösungen festlegen.