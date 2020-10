Grünen-Politikerin: Innenminister blockieren Aufklärung

Zur Person: Irene Mihalic

- Irene Mihalic (43) ist Polizeibeamtin. Seit 2013 ist die in Gelsenkirchen lebende Polizistin Abgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, 2016 innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. In dieser Funktion beschäftigt sich Mihalic unter anderem mit dem Thema Rechtsextremismus und der Aufstellung der Sicherheitsbehörden in Deutschland und Europa.