Guter Start für ZDF-Prestigeprojekt „Der Schwarm“

Nochmal zurück zum „Schwarm“: Den Start in der Mediathek schon ab dem 22. Februar hatte das ZDF als großen Erfolg bezeichnet. Viele der Streamenden dürften jünger sein als der Durchschnittszuschauer des linearen ZDF. So dürfte sich erklären, dass die „Schwarm“-Premiere bei den 14- bis 49-Jährigen am Montag nur 11,7 Prozent Marktanteil hatte (720 000 Zuschauerinnen und Zuschauern). Zur besten Sendezeit 20.15 Uhr war das ZDF dennoch auch in dieser Zielgruppe Sieger - vor RTL (11,3 Prozent, 590 000) und ProSieben (8,3 Prozent, 480 000).