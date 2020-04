Gutscheine sollen in Lampertheim über die Flaute helfen

Jetzt teilen:

Lampertheim (red). Viele Geschäfte, Cafés, Kneipen und Restaurants bedroht die Corona-Pandemie existenziell, ebenso betroffen sind Dienstleistungsbetriebe und Veranstalter. Einige Betriebe, beispielsweise Gastronomen, haben beispielsweise durch Bring- oder Abholservice eine Strategie entwickelt, die Einbußen nicht ganz so heftig ausfallen lässt. Für den stationären Handel bietet sich eine solche Möglichkeit aber nicht immer. Zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft wollen der Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) und das Stadtmarketing gemeinsam für unbürokratische und schnelle Hilfe sorgen, kündigen beide nun an.

Die Grundidee besteht darin, dass Kunden ihr Lieblingsgeschäft mit dem Kauf eines Gutscheins in dieser schwierigen Zeit unterstützen können. Dadurch erhält jeder Ladeninhaber sofort Geld, das jetzt während der Schließungen dringend benötigt wird, denn die Rechnungen müssen weiterhin bezahlt werden. Die Gutscheine können über die Internetseite der Stadt Lampertheim bestellt werden. Dort gibt es bei jedem Händler, der an der Aktion teilnimmt, einen farblich hinterlegten Button "Gutschein-Bestellung möglich". Hierüber können Interessenten eine E-Mail an den Händler mit ihrem Gutschein-Wunsch schreiben. Die Abwicklung wie Zahlung und Versand der Gutscheine erfolgt zwischen Kunden und den ausstellenden Firmen.

Sobald sich die Lage normalisiert hat und das öffentliche Leben wieder weitergeht, können die Gutscheine eingelöst werden. Alle ortsansässigen Unternehmer wurden per Rundschreiben vom Stadtmarketing informiert und zur Teilnahme animiert. Interessierte Betriebe können sich jederzeit an das Stadtmarketing-Team unter stadtmarketing@lampertheim.de wenden. Sollte keine eigene E-Mail-Adresse vorhanden sein, können Gutscheinbestellungen über das Stadtmarketing koordiniert werden.

Der Wirtschafts- & Verkehrsverein übernimmt den Käuferschutz für die Gutscheine der Lampertheicoronavirusmer Geschäfte und Dienstleister. Der Verein garantiert die Einlösung bis zu 50 Euro pro Gutschein bei WuVV-Mitgliedsgeschäften und bis zu maximal 20 Euro pro Gutschein bei Nicht-Mitgliedsgeschäften. Die Einlösegarantie gilt bis einschließlich 31. Dezember.