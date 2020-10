Haben die Deutschen keine Lust mehr auf Urlaub?

So verreist Deutschland

Auf dem Tourismustag Baden-Württemberg stellte Martin Lohmann Anfang Oktober Ergebnisse der aktuellen Reiseanalyse vor. Danach haben 61 Prozent der Deutschen Angst, dass sie ihr Geld im Falle einer Stornierung nicht erstattet bekommen. Vor einer Quarantäne am Urlaubsort oder nach der Rückkehr fürchten sich jeweils 57 Prozent. Erst auf Platz elf der Bedenken kommt die Angst, sich am Urlaubsort mit Covid-19 zu infizieren (48 Prozent).



Es zeigte sich, dass 52 Prozent der Deutschen aktuell von der Corona-Krise betroffen sind. Etwa die Hälfte (27 Prozent) sieht sich als einer Risikogruppe zugehörig, 25 Prozent sind wirtschaftlich betroffen.



Für die Reiseanalyse werden jährlich mehr als 12.000 Interviews geführt. An der Befragung im September nahmen 2000 Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahre teil.



2019 haben 55 Millionen Deutsche Urlaubsreisen unternommen. 74 Prozent aller Urlaubsreisen führten ins Ausland. Nach Spanien (12,7 Prozent) und Italien (8,7 Prozent) waren die Türkei (6,3 Prozent), Österreich (4,7 Prozent) und Griechenland (4,1 Prozent) die beliebtesten Reiseziele. Mit 26 Prozent war aber insgesamt Deutschland das wichtigste Reiseland der Deutschen.