Häftling nach 23 Jahren Haft für unschuldig erklärt

Die seinerzeit unter anderem auf einem T-Shirt mit Blut des Opfers gefundenen DNA-Spuren sowie Sperma gehörten stattdessen einem „unbekannten Mann“, wie der „Star Advertiser“ weiter schrieb. Die DNA-Analysetechnologie habe seitdem erhebliche Fortschritte gemacht, sagte der Richter. „Von Anfang an lieferte die DNA in diesem Fall einen starken Beweis dafür, dass diese drei Männer unschuldig sind“, kritisierte Susan Friedman, eine Anwältin der gemeinnützigen Organisation Innocence Project, in einer Mitteilung.