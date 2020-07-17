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Freitag, 17.07.2020 - 17:25
3 min

Haftbefehl mit Schussverletzung: Alles für den Gangsta-Rap?

Der Rapper Haftbefehl hat sich wohl selbst ins Bein geschossen. Das könnte sich für seine Karriere durchaus auszahlen, findet der Soziologe Martin Seeliger.

Michaela Kriewitz: Volontärin
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
Hat sich vermutlich selbst ins Bein geschossen: der Rapper Haftbefehl. Archivfoto: dpa

Hat sich vermutlich selbst ins Bein geschossen: der Rapper Haftbefehl. (Archivfoto: dpa)

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Zur Person
Martin Seeliger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Soziologie an der Universität Hamburg. Er beschäftigt sich in seiner Forschungsarbeit seit vielen Jahren unter anderem mit der Analyse von Gesellschaftsbildern im Straßen- und Gangsta-Rap.
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