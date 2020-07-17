Haftbefehl mit Schussverletzung: Alles für den Gangsta-Rap?

Hat sich vermutlich selbst ins Bein geschossen: der Rapper Haftbefehl.
(Archivfoto: dpa)
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Zur Person
Martin Seeliger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Soziologie an der Universität Hamburg. Er beschäftigt sich in seiner Forschungsarbeit seit vielen Jahren unter anderem mit der Analyse von Gesellschaftsbildern im Straßen- und Gangsta-Rap.
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