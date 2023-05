Haftstrafe gegen türkische Popsängerin Gülsen verhängt

Istanbul (dpa) - . Die türkische Popsängerin Gülsen ist wegen umstrittener Aussagen in Zusammenhang mit religiösen Einrichtungen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Eine Gericht verhängte am Mittwoch zehn Monate Gefängnis gegen die 46-Jährige wegen Beleidigung einer Bevölkerungsgruppe, wie ihr Anwalt Emek Emre bestätigte. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Emre kündigte an, Einspruch gegen das Urteil erheben zu wollen.