Hai-Alarm! Bekannter Strand in Sydney gesperrt

In den Gewässern von Australien tummeln sich drei Arten von Hammerhaien. Um welche Art es sich am Palm Beach handelte, ist unklar (Archibild). (© Dave Hunt/AAP/dpa)

In Down Under ist gerade Sommer. Viele zieht es an die Strände. Doch mehr als ein Dutzend Hammerhaie sorgen bei den Badegästen für einen Schreckmoment.