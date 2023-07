Halbjahrescharts: Depeche Mode bei Alben ganz vorne

Auch Nostalgie spiele mit. „Die Band erinnert einen an die eigene Jugend“, sagt Lange. „Wenn Martin Gore mit mittlerweile 61 Jahren heute wieder an den Bühnenrand geht und "A Question of Lust" singt, dann fühlt sich der Großteil der Leute, die dort im Publikum stehen, wieder in die 80er Jahre zurückversetzt, in die Schuldisko oder was auch immer. Das ist so ein Jungbrunnen, in den man eintaucht.“