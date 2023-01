Halbjahreszeugnisse: Experte rät zu Gelassenheit

Wiesbaden/Berlin. In Hessen gibt es am 3. Februar Halbjahreszeugnisse, Rheinland-Pfalz ist schon eine Woche früher dran. In manchen Familien fallen Eltern aus allen Wolken, es gibt Streit, Stress und Tränen. Warum ist das so – und was sollte man dagegen tun? Fragen an den Nachhilfe-Experten Fredrik Harkort. Er empfiehlt zunächst eine gewisse Gelassenheit und rät ab von kurzfristigen „Reparaturmaßnahmen”. Generell gebe es, grob gesagt, zwei Arten von Eltern: Die einen setzten ihre Kinder unter Druck – „für die ist eine 3 in Mathe in der Grundschule schon schlimm”. Die anderen interessierten sich nicht wirklich für die schulischen Leistungen und reagierten erst, wenn die Versetzung gefährdet ist – mit Panik. Harkorst hält beides für überzogen: „Überhöhter Druck ist nicht hilfreich”, sagt der gebürtige Wiesbadener.