Hamburg: Acht Tote und acht Verletzte nach Schüssen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte einen Besuch am Tatort an. Die Ministerin wolle den Polizisten und Rettungskräften persönlich für ihren Einsatz danken, sagte ihr Sprecher am Freitag in Berlin. Faeser wurde gemeinsam mit Grote (SPD) für 16.30 Uhr am Tatort erwartet. Für 18.30 Uhr kündigte sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an.