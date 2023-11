Hamburg: Kronprinz Haakon in der Handelskammer eingetroffen

Hamburg (dpa) - . Am dritten Tag seiner Deutschlandreise ist Norwegens Kronprinz Haakon am Mittwoch in der Hamburger Handelskammer eingetroffen. Bei einer Wirtschaftskonferenz wird der 50-Jährige eine Rede halten. Dabei soll es vor allem um eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft gehen. Begleitet wird der Kronprinz von Norwegens Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre sowie vom norwegischen Energieminister Terje Aasland.