Hamburger Thai-Lokal als beste neue Bar ausgezeichnet

Berlin (dpa) - . Ausgeh-Locations in Hamburg, Berlin, Wien, Basel, München und Frankfurt am Main gehören zu den Siegern bei den Mixology Bar Awards für das kommende Jahr 2024. Als „Neue Bar des Jahres“ (mit Betonung auf „Neue“) wurde die Thaifood-Bar „Jing Jing“ in Hamburg - unweit der Schanze, in einem kleinen Industriegebiet - ausgezeichnet.