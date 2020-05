Hanau: Ermittler nehmen zwei weitere Tatverdächtige fest

HANAU/MAINTAL - Am Mittwochmorgen wurden in zwei Wohnungen in der Hanauer Innenstadt und in Maintal-Bischofsheim zwei 25-jährige Albaner festgenommen, die nach Ansicht der Ermittler mit der Messerattacke am 28. April in Verbindung stehen. In der Hanauer Mietwohnung wurde zudem ein 37-jähriger Landsmann angetroffen, der sich nach ersten Erkenntnissen wohl illegal im Bundesgebiet aufhält. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Sollte der Verdacht zutreffen, droht ihm wohl die Abschiebung in sein Heimatland.